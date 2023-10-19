القصف الإسرائيلي يصرع 3500 فلسطيني

2023-10-19 / 09:39
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هبة بريس _ الرباط

واصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ13 من حربه على غزة قصف المناطق السكنية مما أسفر عن استشهاد العشرات، وقد خلف القصف المتواصل على غزة حتى الآن نحو 3500 شهيد وأكثر من 12 ألف جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء، وبلغ عدد الشهداء في آخر 24 ساعة 678 شهيدا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للتحرك بريا في قطاع غزة، وذلك بعد أن غادر الرئيس الأميركي تل أبيب في ختام زيارة جدد فيها دعم بلاده لإسرائيل.

وفي سياق متصل، كشف مصدر قيادي في حركة حماس للجزيرة عن أن خطة الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي تشمل تهجير نصف سكان غزة إلى مصر.

كما أوضح المصدر نفسه أن الرئيس الأميركي جاء إلى المنطقة للضغط على مصر لقبول الخطة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض تصفير ديون مصر مقابل قبولها بالخطة._ تقول الجزيرة _

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