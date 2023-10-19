طقس الخميس..غيوم مع احتمال سقوط أمطار
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تكون السماء غائمة ومن المحتمل أن تعطي أمطارا ضعيفة متفرقة بمنطقة طنجة والريف الغربي.
ويرتقب أن تكون السماء ممطرة بالمناطق الشمالية والوسطى، ومناطق الأطلس وشمال المنطقة الشرقية خلال الليلة القادمة، مع تشكل بعض السحب المنخفضة والكتل الضبابية بالسهول الشمالية والوسطى والسواحل الجنوبية.
وستلاحظ هبات رياح قوية بالسهول شمال آسفي، والريف والأطلس المتوسط، وقوية نوعا ما بالجنوب الشرقي والهضاب الشرقية، مع هبوب رياح رملية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 07 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 19 و 25 درجة بالغرب والواجهة المتوسطية ووسط الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل الشمالية والجنوبية، وستكون ما بين 14 و 19 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة، فيما ستكون درجات الحرارة خلال النهار في انخفاض.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا شمال طانطان وسيصبح قويا إلى جد قوي الهيجان زوالا شمال كاب حديد.
11 تعليقات
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ولا تجعلنا من القانطين وارحمنا برحمتك الواسعة.
يجب على المغاربة أن يقيموا صلاة الاستسقاء طلبا من الله عزوجل نزول المطر ليخفف شيئا ما على الفلاح البسيط الذي ينتظر رحمة الله.
نطلب من الله عزوجل نزول المطر نافعا ولا ضارا ياأرحم الراحمين.
الفلاح البسيط جد ماسة إلى هذه التساقطات المطرية وخاصة الأشجار المثمرة والزيتون وهذا ما نتمناه من الله.
في فصل الخريف تقع تغيرات مناخية لهذا يجب علينا الحيطة والحذر من صواعق الرعد ولا سيما في المناطق الجبلية ، نطلب السلامة للجميع..
نزول المطر يساعد في تخفيف من الجفاف وملئ السدود والحمدلله..
يارب نطلب رحمتك ولا تجعلنا من القانطين وارحمنا برحمتك الواسعة يآرب
في هذه الفترة الأرض تحتاج الى نزول الأمطار لأن الفلاح يقلب الأرض لستعداد نثر البذور..
الفلاح البسيط الذي يعيش عتبة لايعلمها سوى الله سبحانه وتعالى لهذا نطالب من الحكومة أن تدعم الفلاح البسيط.
نتمنى هذه الأمطار ان تعم على جميع أنحاء المملكة وبالاخص في المناطق القروية..اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك يا ارحم الراحمين.
إن لم ينزل المطر ستكون كارثة على الموسم الفلاحي ، نرجوا من الله عزوجل نزول المطر ليخفف شيئا ما من معاناة الفلاح البسيط.