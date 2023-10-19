طقس الخميس..غيوم مع احتمال سقوط أمطار

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تكون السماء غائمة ومن المحتمل أن تعطي أمطارا ضعيفة متفرقة بمنطقة طنجة والريف الغربي.

ويرتقب أن تكون السماء ممطرة بالمناطق الشمالية والوسطى، ومناطق الأطلس وشمال المنطقة الشرقية خلال الليلة القادمة، مع تشكل بعض السحب المنخفضة والكتل الضبابية بالسهول الشمالية والوسطى والسواحل الجنوبية.

وستلاحظ هبات رياح قوية بالسهول شمال آسفي، والريف والأطلس المتوسط، وقوية نوعا ما بالجنوب الشرقي والهضاب الشرقية، مع هبوب رياح رملية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 07 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 19 و 25 درجة بالغرب والواجهة المتوسطية ووسط الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل الشمالية والجنوبية، وستكون ما بين 14 و 19 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة، فيما ستكون درجات الحرارة خلال النهار في انخفاض.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا شمال طانطان وسيصبح قويا إلى جد قوي الهيجان زوالا شمال كاب حديد.

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