بعد مغادرة بايدن تل أبيب…هل حان وقت العملية البرية؟

محمد منفلوطي_ هبة بريس

بعد مغادرة الرئيس الأمريكي “جون بايدن”، تل أبيب في زيارة خاطفة لتقييم الوضع ومناقشة كافة الملفات المتعلقة بالحرب الجارية بقطاع غزة، تضاعف حجم التكهنات باقتراب موعد الحرب البرية التي قال عنها مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بأنها أمر لا مفر منه.

وأضافت مصادر اعلامية اسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يحضر لعملية عسكرية واسعة تهم اجتياحا بريا غير مسبوق، وذلك بعد أن غادر الرئيس الأميركي تل أبيب في ختام زيارة جدد فيها دعم بلاده لإسرائيل.

ومن جهته، يواصل مكتب رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو”، تقييمه للوضع الأمني مع صناع القرار الحربي، آخذا بعين الاعتبار السيناريوهات المحتملة، وعلى رأسها احتمال اشتعال الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني، الذي قال بأنه أصبح يملك قوة عسكرية تضاعف تلك التي تمتلكها حماس بـ10 مرات.

التلويح بالحرب البرية الشاملة، أضحت مطلبا ملحا من قبل قيادات كبيرة في الجيش الإسرائيلي للضغط في اتجاه تنفيذها، فهل حان وقتها؟ تلك هي أحداث مرتقبة لا محالة سيكون قطاع غزة مسرحا لها، فماذا بعد؟

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