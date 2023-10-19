برلمانية تجمعية خلال لجنة التعليم: هناك جهات تأكل مع الذيب وتبكي مع النعجة
هبة بريس_ الرباط
أكدت البرلمانية عن الفريق التجمعي بمجلس النواب، “ياسمين لمغور”، على أن هناك جهات تنتهج سياسة “الأكل مع الذيب والبكاء مع النعجة”، في إشارة للنقابات المشاركة في الحوار، مبرزة أن هذا أمر مرفوض ويهدد شرعية هذه الجهات على حد تعبير المتحدثة.
تصريحات البرلمانية المذكورة، يأتي على هامش أشغال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب بحضور الوزير شكيب بنموسى، لدراسة مجموعة من المواضيع المرتبطة بالدخول المدرسي الجديد، والتي وجهت من خلالها وبصورة مبطنة رسالتها للنقابات المشاركة في مجريات الحوار حيث قال بالحرف: ” الإصلاح لا يأتي دفعة واحدة، والنظام الأساسي الجديد حافظ على جميع المكتسبات وأضاف عليها أخرى أهم وأكبر….صحيح أن تطلعاتنا كبيرة وانتظاراتنا أكبر وهو نظام أساسي غير مثالي وسيكون مهما تقييم نتائجه بعد سنتين أو ثلاثة وإصلاح ما يمكن إصلاحه حينئذ، لكن من غير المقبول أن تتنصل بعض الجهات من مسؤوليتها في إخراج مضامين هذا النظام الذي جاء ترجمة حرفية وأسطر على حرفية لاتفاق 14 يناير”.
وأضافت لمغور في تدوينة لها على حائطها الفايسبوكي بالقول: ” أحيي في نفس الوقت الأساتذة على نضالهم المستمر في صورة بهية يرسمها شبابنا التواق للمزيد من المكتسبات، وهو حق مشروع وطموح، لا يمكن إلا التفاعل معه مع استحضار الواقعية والمنطق في الترافع”.
وقالت البرلمانية بأنها وجهت دعوة للوزير بنموسى من أجل تخصيص تحفيزات مالية للأساتذة الذي يشتغلون بمناطق الزلزال، مع تعويضات استثنائية لأسر الضحايا، وهو طلب لقي تفاعلا جد إيجابي، وأنه موضوع على طاولته.
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5 تعليقات
لا لا يجب الزيادة في أجور كل الأساتذة اسوة بباقي القطاعات وحذف صفحة ونصف من العقوبات لأنها تهدد السلم الاجتماعي لهذه الفءة وبالتالي هدم التلميد . المغاربة اذكياء يفهمون كل شيء اش من إصلاح جاء به هذا النظام المشؤوم راه جاء للقضاء عي متبقي من مكتسبات الشغيلة التعليمية والقضاء نهائيا على المدرسة العمومية على من كضحكي. الي استفدتي من شي منصب في الوزارة فلا داعي للتملق أكثر من اللازم.
انها قالت الواقع المعاش مع الأسف وهم كثيرون ياكلون ويبكون ثم ياكلون
احسن وصف سمعته من هذا الحزب.
الوزارة عبارة عن ذئب.
والأساتذة نعجة.
للاسف هناك العديد من مثل هاته التصريحات ولا احد يتحرك لفضح المستور ومحاسبة المتورطين
عشرات التلميحات منذ الوزير الوفا الى اليوم ولاحد نبش لكشف فضاءح الفساد في قطاع التعليم
نظام أساسي لا يرقى لأبسط مطالب نساء و رجال التعليم يجب مراجعته و إعادة النظر فيه جملة و تفصيلا