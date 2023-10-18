الرئيس الأمريكي : مصر ستفتح معبر رفح لمرور مساعدات إلى غزة

2023-10-18 / 23:34
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ نظيره المصري عبد الفتّاح السيسي وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال بايدن للصحافيين بعد اتصاله هاتفياً بنظيره المصري من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة لإسرائيل حيث أبدى تضامنه مع إسرائيل بعد هجمات حماس في السابع من أكتوبر إنّ السيسي “وافق… على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية”.

وأضاف خلال توقف الطائرة الرئاسية في ألمانيا أثناء رحلة العودة إلى واشنطن أنّ هذه الشاحنات لن تعبر على الأرجح قبل الجمعة لأنّ الطريق حول المعبر يحتاج لتصليحات.

وأوضح أنّ الأمم المتّحدة ستوزّع هذه المساعدات داخل قطاع غزة، مشيراً إلى أنّ دخول دفعة ثانية يتوقف على “كيف ستسير الأمور”.

وحذّر الرئيس الأميركي حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة من أنّه إذا “استولت عليها (المساعدات) أو منعت عبورها (…) فسينتهي الأمر”.

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