بنموسى..موضوع الأجور مشكل مطروح لكنه هناك اصلاحات

هبة بريس_ الرباط

أقرَّ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بأن موضوع أجور رجال ونساء التعليم هو مشكل مطروح بقوة وتأخذه وزارته على محمل الجد، لكن في المقابل هناك إصلاحات اتخذتها الوزارة تروم تحسين الوضعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة من قبيل إحداث الدرجة الممتازة بالنسبة للتعليم الابتدائي…

وقال بنموسى في برنامج ” ضيف خاص” الذي بثته القناة الثانية قبل قليل، إن فتح مسار الترقي نحو الدرجة الممتازة سيمكن من تحقيق الجاذبية نحو هذه المهنة، معربا عن أمله في أن تساهم الاصلاحات التي تبنتها وزارته في الرفع من مؤشرات الجودة، مشيرا أن مسألة تحفيز الأطر التربوية تم ربطها بإشارات الجودة وهو ما جاءت به المدارس الرائدة التي تعتبر ورشا مفتوحا للجميع، داعيا إلى الانخراط فيه.

وفيما يخص ساعات العمل الخاص برجال ونساء التعليم، قال بنموسى، إنه وزارته تشتغل على مبدأ التدقيق في المهام وعلاقاتها بساعات العمل، حيث سيتم تبني مقاربة جديدة تروم تقديم الساعات الإضافية المؤدى عنها، كما تعهد الوزير باطلاق مرسوم يتعلق بتصحيح الامتحانات، وكذا بالحركة الانتقالية هذه الأخيرة التي تتطلب شروطا معينة ترتبط أساسا بضرورة وجود مناصب شاغرة.

وتابع بنموسى بالقول: إن من بين أهداف التوظيف الجهوي، هو ضمان الاستقرار خاصة لأبناء المنطقة، مشيرا أن إصلاح قطاع التعليم هو ثمرة للعمل المشترك، داعيا الجميع للانخراط في هذا المشروع المجتمعي والمساهمة في انجاحه.

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 2 1