تسليم هبات ملكية لشرفاء ثلاث زوايا بإقليم تزنيت

هبة بريس - و م ع

أشرفت لجنة ملكية، اليوم الأربعاء، على تسليم هبات ملكية لشرفاء ومريدي ثلاث زوايا بإقليم تزنيت، بمناسبة الذكرى الـ25 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني، طيب الله ثراه.

وتم تسليم هذه الهبات الملكية لشيوخ ومقدمي زاويا سيدي أحمد أوموسى بتازروالت، وسيدي وكاك بأكلو، والشيخ ماء العينين بتزنيت، خلال حفلات دينية أقيمت بهذه الزوايا، بحضور عامل إقليم تزنيت، حسن خليل، ورئيس المجلس العلمي المحلي، والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية، وعدد من المنتخبين، وشرفاء ومنتسبي هذه الزوايا، وشخصيات مدنية وعسكرية.

وخلال هذه الحفلات الدينية، التي تم فيها تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد أمداح نبوية، تضرع الحاضرون بالدعاء الصالح إلى الباري عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

كما رفعت أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والغفران على روحي جلالة المغفور لهما الحسن الثاني ومحمد الخامس طيب الله ثراهما.

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