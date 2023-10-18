زاكورة : زوج ينهي حياة زوجته ويلوذ بالفرار

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أجهز زوج على زوجته ، مساء أمس الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري ، بواسطة سلاح أبيض ، داخل بيت الزوجية، بدوار تزناخت جماعة بني زولي بإقليم زاكورة.

الزوجة الضحية، وهي أم لأربعة أطفال، كانت قد دخلت في خصام مع زوجها لم تعرف أسبابه، قبل أن يجهز عليها بسكين عبر توجيه طعنات قاتلة، أصيب بنزيف حاد، ولعل تأخر سيارة الإسعاف أنهى حياتها بشكل مأساوي أمام أطفالها.

و مباشرة بعد وقوع الحادث، حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية حيث فتحت تحقيقا في الحادثة للكشف عن جميع ظروفها وملابساتها، انتهى بنقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بزاكورة.

و في ذات الوقت، يتواصل التحقيق لتوقيف الزوج الذي لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

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