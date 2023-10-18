زاكورة : زوج ينهي حياة زوجته ويلوذ بالفرار
ع اللطيف بركة : هبة بريس
و مباشرة بعد وقوع الحادث، حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية حيث فتحت تحقيقا في الحادثة للكشف عن جميع ظروفها وملابساتها، انتهى بنقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بزاكورة.
أجهز زوج على زوجته ، مساء أمس الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري ، بواسطة سلاح أبيض ، داخل بيت الزوجية، بدوار تزناخت جماعة بني زولي بإقليم زاكورة.
الزوجة الضحية، وهي أم لأربعة أطفال، كانت قد دخلت في خصام مع زوجها لم تعرف أسبابه، قبل أن يجهز عليها بسكين عبر توجيه طعنات قاتلة، أصيب بنزيف حاد، ولعل تأخر سيارة الإسعاف أنهى حياتها بشكل مأساوي أمام أطفالها.
و مباشرة بعد وقوع الحادث، حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية حيث فتحت تحقيقا في الحادثة للكشف عن جميع ظروفها وملابساتها، انتهى بنقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بزاكورة.
و في ذات الوقت، يتواصل التحقيق لتوقيف الزوج الذي لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.
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تعليق واحد
هذه المنطقة لها خصوصياتها والمغرب كذلك ومن يريد اصلاح المداوخة هو يتحمل المسؤولية. راية برنامج في 2m كانت ضيف عليه على شكل عقرب لا تحب الرجال تتجول في تلك المناطق وقلت في نفسي هذه العقرب ستشعل حرب بين الأزواج بدون تأكيد.