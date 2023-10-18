وزير الداخلية الفرنسي يتهم كريم بنزميا بربط علاقات مع “الاخوان المسلمين”

هبة بريس - متابعة

قالت صحيفة “لو باريزيان”، أن اللاعب كريم بنزيما يستعد للجوء الى القضاء، بعدما اتهمه وزير الداخلية جيرالد دارمانين مساء الثلاثاء بأنه “على علاقة سيئة السمعة مع جماعة الإخوان المسلمين”.

وأثارت خرجة وزير الداخلية الفرنسي على قناة ” سي نيوز” جدلا كبيرا حيث قال دارمانين: “منذ عدة أسابيع، كنت مهتما بشكل خاص بقضية السيد بنزيمة، الذي لديه علاقة سيئة السمعة، كما نعلم جميعا، مع جماعة الإخوان”.

ومن جهتها، طلبت السيناتور الفرنسية فاليري بوير، تجريد كريم بنزيمة من جائزة الكرة الذهبية والجنسية الفرنسية، إذا تم التحقق من ادعاءات وزير الداخلية دارمانين بشأن وجود “علاقات بين بنزيمة وجماعة الإخوان”.

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