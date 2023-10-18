هزة أرضية جديدة بمراكش وبعض المناطق وهذه قوتها

هبة بريس - متابعة

سجلت اليوم الاربعاء حوالي الساعة السابعة مساء و37 دقيقة، هزة أرضية بقوة 4.1 على سلم ريشتر بالدار البيضاء، وأخرى في مراكش بقوة 3.6.

وأظهرت خدمة تتبع الزلازل من موقع غوغل أن الهزة بلغت قوتها 4.1 درجات بمدينة الرحمة بالدار البيضاء، فيما أظهرت أنها بلغت 3.9 درجات بمنطقة تيزكا في إقليم الحوز قرب جماعة أزكور.

وأبلغ مواطنون عن شعورهم بالهزة في مناطق عدة منها مدينة مراكش، وأمزميز، وأسكا بجماعة إمولاس بإقليم تارودانت.

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