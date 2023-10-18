السعودية تدعو رعاياها لمغادرة لبنان “فورا”

هبة بريس - وكالات

قالت السفارة السعودية في بيان إنّها “تتابع عن كثب تطورات الأحداث الجارية في جنوب لبنان”. وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن السفارة دعت “المواطنين كافة للتقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حالياً”.

كما دعت السفارة السعودية مواطنيها في لبنان إلى “توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن التي تشهد تجمعات أو تظاهرات”. وجاء القرار السعودي غداة قرار مماثل من الكويت “حرصاً على أمن وسلامة مواطنيها”.

ودعت الكويت مواطنيها الراغبين في زيارة لبنان إلى “التأني وتأجيل السفر خلال هذه المرحلة، كما تهيب بالمواطنين المتواجدين حالياً في لبنان العودة الطوعية إذا لم يكن هناك حاجة ملحة لتواجدهم”. وعزت قرارها إلى “الأوضاع التي تمر بها المنطقة في الوقت الراهن”.

وبدورها قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء إنها تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، ما لم يكن ثمة بد من ذلك، نظرا “للتوتر الأمني في المنطقة”، ولا سيما على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

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