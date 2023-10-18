بعد قصف مستشفى غزة…أطباء المغرب يرتدون الشارات السوداء

2023-10-18 / 20:09
2
هبة بريس_ الرباط

في سياق التطورات المتلاحقة القادمة من الشرق الأوسط نتيجة تداعيات حرب غزة، ومشاهدها الدامية، وبعد الحصيلة المروعة للقصف الذي طال مستشفى قطاع غزة، وانسجاما مع مبدأ التضامن القائم، دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، كافة الأطباء إلى ارتداء الشارة السوداء على الذراع إلى حين انتهاء الحرب.

واستنكرت النقابة المذكورة ما أسمتها بسياسة استهداف المستشفيات والأطقم العاملة، والتي اعتبرتها خطا أحمر، وتجاوزا لكل الحدود وفتكا بالمئات في لحظة بلا قيود حسب بلاغ لها.
واعتبرت النقابة المعنية غارة مستشفى المعمداني هو أمر مرفوض فى كل الشرائع والقوانين، بل عنوان بارز للاانسانية، مستنكرة في الوقت ذاته صمت وعجز المجتمع الدولي حتى على إيصال المساعدات.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد مغادرة بايدن تل أبيب…هل حان وقت العملية البرية؟

بعد مغادرة بايدن تل أبيب…هل حان وقت العملية البرية؟

2023-10-19 / 00:27
Photo of برلمانية تجمعية خلال لجنة التعليم: هناك جهات تأكل مع الذيب وتبكي مع النعجة

برلمانية تجمعية خلال لجنة التعليم: هناك جهات تأكل مع…

2023-10-19 / 00:01
Photo of دورية المآسي وألم الأمل الحزين..دماء المد والجزر الدائمين!!

دورية المآسي وألم الأمل الحزين..دماء المد والجزر الدائمين!!

2023-10-18 / 23:16
Photo of حزب “البام” يشجب الاعتداء الوحشي على مستشفى غزة ويدعو لفك الحصار عن القطاع

حزب “البام” يشجب الاعتداء الوحشي على مستشفى غزة ويدعو…

2023-10-18 / 22:54
Photo of بنموسى..موضوع الأجور مشكل مطروح لكنه هناك اصلاحات

بنموسى..موضوع الأجور مشكل مطروح لكنه هناك اصلاحات

2023-10-18 / 22:07
Photo of زاكورة : زوج ينهي حياة زوجته ويلوذ بالفرار

زاكورة : زوج ينهي حياة زوجته ويلوذ بالفرار

2023-10-18 / 21:40
Photo of بداية نونبر.. عملية دعم إعادة بناء المنازل المتضررة من الزلزال

بداية نونبر.. عملية دعم إعادة بناء المنازل المتضررة من…

2023-10-18 / 21:09
Photo of هزة أرضية جديدة بمراكش وبعض المناطق وهذه قوتها

هزة أرضية جديدة بمراكش وبعض المناطق وهذه قوتها

2023-10-18 / 21:08
Photo of طنجة ..ايقاف جانح ظهر في شريط فيديو يعتدي على شخصين بالسلاح الابيض

طنجة ..ايقاف جانح ظهر في شريط فيديو يعتدي على…

2023-10-18 / 20:00
Photo of عزم حكومي برفع ميزانية التعليم الى 75 مليار درهم

عزم حكومي برفع ميزانية التعليم الى 75 مليار درهم

2023-10-18 / 19:56

‫2 تعليقات

  1. ولماذا لا تلبسون هذه البدلات السوداء عندما يموت المواطنين المغاربة امام مستشفياتكم يا ظلمة.
    وعندما تقومون بتركهم يموتون بالانتظار لاشهر من المواعيد و الاهمال المتعمد ووووو اليسوا اخوانكم أولى التضامن مع البعيد.
    ام النفاق والحقد على اخواننا اليهود المغاربة الذين يضربون بصواريخ إيران الصفوية.

  2. ولماذا لا تلبسون هذه البدلات السوداء عندما يموت المواطنين المغاربة امام مستشفياتكم يا ظلمة.
    وعندما تقومون بتركهم يموتون بالانتظار لاشهر من المواعيد و الاهمال المتعمد ووووو اليسوا اخوانكم أولى التضامن مع البعيد.
    ام النفاق والحقد على اخواننا اليهود المغاربة الذين يضربون بصواريخ إيران الصفوية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق