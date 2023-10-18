بعد قصف مستشفى غزة…أطباء المغرب يرتدون الشارات السوداء

هبة بريس_ الرباط

في سياق التطورات المتلاحقة القادمة من الشرق الأوسط نتيجة تداعيات حرب غزة، ومشاهدها الدامية، وبعد الحصيلة المروعة للقصف الذي طال مستشفى قطاع غزة، وانسجاما مع مبدأ التضامن القائم، دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، كافة الأطباء إلى ارتداء الشارة السوداء على الذراع إلى حين انتهاء الحرب.

واستنكرت النقابة المذكورة ما أسمتها بسياسة استهداف المستشفيات والأطقم العاملة، والتي اعتبرتها خطا أحمر، وتجاوزا لكل الحدود وفتكا بالمئات في لحظة بلا قيود حسب بلاغ لها.

واعتبرت النقابة المعنية غارة مستشفى المعمداني هو أمر مرفوض فى كل الشرائع والقوانين، بل عنوان بارز للاانسانية، مستنكرة في الوقت ذاته صمت وعجز المجتمع الدولي حتى على إيصال المساعدات.

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