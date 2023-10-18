طنجة ..ايقاف جانح ظهر في شريط فيديو يعتدي على شخصين بالسلاح الابيض

2023-10-18 / 20:00
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت مصالح أمن طنجة الشرطة يوم أمس الثلاثاء، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، والتي كان ضحيتها شخصين بحي العرفان 1 بطنجة.

وكان المشتبه فيه قد أقدم، على تعريض شخصين للضرب والجرح بوساطة السلاح الابيض بسبب خلافات سابقة بينهم في الحي، وهي الجريمة التي شكلت موضوع شريط فيديو وثقته كاميرا للمراقبة وتداوله مستعملو منصات التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات التمهيدية المنجزة، عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي يبلغ من العمر 20 سنة، والذي تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظريةً رهن اشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية،
كما مكنت إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية من تحديد هوية الاشخاص الظاهرين معه في الفيديو حيث البحث جاري لتوقيفهم وتقديمهم للعدالة.

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