عزم حكومي برفع ميزانية التعليم الى 75 مليار درهم

2023-10-18 / 19:56
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هبة بريس _ الرباط

كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الحكومة تدرس رفع ميزانية قطاع التعليم بنسبة 10 في المائة، لتصل إلى 75 مليار درهم، عوض زيادة بنسبة 6 في المائة التي كانت تقوم بها في السنوات الأخيرة.

شكيب بنموسى الذي كان يتكلم في اجتماع لجنة التعليم والثقافية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023. أشار إلى الحكومة تؤمن بأهمية القطاع وضرورة توفير موارد مالية لازمة،

وقال أيضا أن 80 في المائة من ميزانية القطاع تلتهمها أجور الموظفين.

وقال أنه سيتم رصد اعتمادات مالية تفوق 4 مليارات درهم لفائدة الموظفين ولتنزيل النظام الأساسي الجديد والترقية، وأيضا للتعليم الأولي وتكوين الأساتذة

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تعليق واحد

  1. اموال طائلة لا نراها في الاقسام لا في المقاعد و لا السبورات و لا الادوات الديداكتيكية من اقلام و داتاشو و غير ذلك و لا في الرواتب الهزيلة للاساتذة مقارنة مع باقي القطاعات. ميزانية اخرى في جيوب المافيا.

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