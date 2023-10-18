أُسند للشرقاوي ..حسم منصب نائب عمدة طنجة الذي أشعل حربا بين الأغلبية والمعارضة

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

حُسم اليوم الأربعاء منصب نائب عمدة طنجة الشاغر بعد مسار طويل من الصراع والنقاش والتأجيل دام لأزيد من سنتين ، حيث أسند هذا المنصب لرئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي.

وتمكن محمد الشرقاوي المنتمي لحزب الحركة الشعبية،من الفوز بمنصب النائب العاشر لعمدة طنجة في جلسة تصويت جرت اليوم الأربعاء خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لجماعة طنجة، حيث حصل الشرقاوي على34 صوتا، فيما حصل منافسه عبد اللطيف بولعيش المنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار على 22 صوتا فقط.

وأثار شغور منصب نائب عمدة طنجة الكثير من النقاشات لدى مكونات الأغلبية والمعارضة، منذ مدة ، ليسدل الستار اليوم على فصل وصفته فعاليات عديدة بالمدينة بانه هدر لزمن التدبير .

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