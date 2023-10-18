بوريطة مطلبوب بالبرلمان لمناقشة جهود المغرب في دعم غزة

هبة بريس _ الرباط

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، لمناقشة مجهودات المملكة المغربية، في تقديم الدعم والمساعدة للمدنيين من سكان غزة، وجهودها الدبلوماسية لوقف العدوان عليهم.

جاء ذلك في طلب وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، إلى رئيسة اللجنة المذكورة، طالب من خلاله بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، للاجتماع المذكور.

وقالت المجموعة في طلبها إن العدوان “الإسرائيلي” على قطاع غزة بفلسطين، الممتد منذ سنوات، يواصل جرائمه الهمجية، سواء من خلال القصف الصاروخي أو إلقاء القنابل، أو من خلال الحصار، مما خلف آلاف القتلى والجرحى، أغلبهم من النساء والأطفال، فضلا عن تدمير المساكن والمباني والبنية التحتية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0