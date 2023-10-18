ناصر بوريطة

بوريطة مطلبوب بالبرلمان لمناقشة جهود المغرب في دعم غزة

2023-10-18 / 19:31
5
هبة بريس _ الرباط

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، لمناقشة مجهودات المملكة المغربية، في تقديم الدعم والمساعدة للمدنيين من سكان غزة، وجهودها الدبلوماسية لوقف العدوان عليهم.

جاء ذلك في طلب وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، إلى رئيسة اللجنة المذكورة، طالب من خلاله بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، للاجتماع المذكور.

وقالت المجموعة في طلبها إن العدوان “الإسرائيلي” على قطاع غزة بفلسطين، الممتد منذ سنوات، يواصل جرائمه الهمجية، سواء من خلال القصف الصاروخي أو إلقاء القنابل، أو من خلال الحصار، مما خلف آلاف القتلى والجرحى، أغلبهم من النساء والأطفال، فضلا عن تدمير المساكن والمباني والبنية التحتية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بداية نونبر.. عملية دعم إعادة بناء المنازل المتضررة من الزلزال

بداية نونبر.. عملية دعم إعادة بناء المنازل المتضررة من…

2023-10-18 / 21:09
Photo of الغابون تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

الغابون تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

2023-10-18 / 20:13
Photo of أُسند للشرقاوي ..حسم منصب نائب عمدة طنجة الذي أشعل حربا بين الأغلبية والمعارضة

أُسند للشرقاوي ..حسم منصب نائب عمدة طنجة الذي أشعل…

2023-10-18 / 19:57
Photo of الصحراء المغربية.. الكونغو الديمقراطية تدعم مخطط الحكم الذاتي

الصحراء المغربية.. الكونغو الديمقراطية تدعم مخطط الحكم الذاتي

2023-10-18 / 19:38
Photo of غينيا : جميع قرارات مجلس الأمن تبرز مصداقية مبادرة الحكم الذاتي

غينيا : جميع قرارات مجلس الأمن تبرز مصداقية مبادرة…

2023-10-18 / 17:16
Photo of قيادات البام يجتمعون في البيضاء لرأب الصدع و تذويب الخلافات

قيادات البام يجتمعون في البيضاء لرأب الصدع و تذويب…

2023-10-18 / 13:02
Photo of أمانة ” البيجيدي” تستنكر ” مجزرة المعمداني”

أمانة ” البيجيدي” تستنكر ” مجزرة المعمداني”

2023-10-18 / 11:09
Photo of الــ “PPS” يدين بأشد العباراتِ ” مجزرة المعمداني “

الــ “PPS” يدين بأشد العباراتِ ” مجزرة المعمداني “

2023-10-18 / 10:01
Photo of مشاورات مغلقة بمجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية

مشاورات مغلقة بمجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية

2023-10-17 / 21:11
Photo of منيب : لن أترشح لولاية ثالثة على رأس الاشتراكي الموحد

منيب : لن أترشح لولاية ثالثة على رأس الاشتراكي…

2023-10-17 / 19:43

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق