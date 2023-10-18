حماس: يريدون تهجيرنا مقابل تصفير ديون مصر

2023-10-18 / 19:29
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هبة بريس_ الرباط

تفاعلا مع الحرب الجارية بقطاع غزة، وما أسفر عن ذلك من ارتفاع في حصيلة القتلى والجرحى، خرجت حركة حماس عن صمتها، لتؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي تشمل تهجير نصف سكان غزة لمصر مقابل تصفير ديون هذه الأخيرة.

واستندت حماس في تصريحاتها، على الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، والتي قالت حماس بصددها بأنه جاء ليضغط على مصر للقبول بخطة تهجير سكان غزة إلى سيناء.

زيارة بايدن، تزامنت وارتفاع حمى الاحتجاجات بالعالمي العربي والاسلامي وحتى الدولي، إثر المجزرة التي شهدها المستشفى المعمداني في غزة، ذهب صحيتها حوالي 500 شهيد ومئات المصابين.

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