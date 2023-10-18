اجتماع إدارة بايرن ميونخ و نصير مزراوي في هذا التاريخ

2023-10-18 / 19:00
هبة بريس

كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية، عن موعد اجتماع إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني مع اللاعب الدولي المغربي نصير مزراوي، على خلفية دعمه للقضية الفلسطينية عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

وقالت الصحيفة الألمانية أنه يرتقب أن يتم الاستماع إلى أقوال مزراوي من طرف إدارة ميونخ، مساء يومه الأربعاء عقب عودته من المغرب.

وأكدت الصحيفة ذاتها أنه سوف يتم توبيخ اللاعب الدولي نصير مزراوي دون الكشف عن العقوبات التي بإمكانها أن تصدر في حقه.

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