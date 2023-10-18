مطالب بإسقاط الجنسية الفرنسية عن كريم بنزيمة وسحب الكرة الذهبية منه

نجلاء مزيان : هبة بريس

دعت فاليري بوير، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى إسقاط الجنسية الفرنسية عن نجم كرة القدم الفرنسي كريم بنزيمة، وكذلك سحب الكرة الذهبية منه، في حالة إثبات ادعاءات جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي تجاهه.

وزعم “دارمانين” أن بنزيمة، مهاجم ريال مدريد السابق، له علاقات بجماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي اعتبرته بوير “تهديدًا خطيرًا للأمن القومي الفرنسي”.

ولفتت السيناتور في بيان صحفي نُشر على موقع X (تويتر سابقًا) إلى أنه: “لا يمكننا أن نقبل أن مواطنًا فرنسيًا مزدوج الجنسية (كريم بنزيمة فرنسي جزائري) يشين ويخون بلدنا بهذه الطريقة”.

وحثت كذلك على “ضرورة التحرك ضد أولئك الذين يهددون فرنسا باستمرار”.

ويوم الأحد، نشر اللاعب الدولي الفرنسي السابق بنزيما عبر منصة “إكس” دعمًا لسكان غزة، حيث غرد: “كل صلواتنا من أجل سكان غزة، ضحايا هذا القصف الظالم مرة أخرى، الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال”.

وأثارت هذه التعليقات رد فعل من وزير الداخلية الفرنسي، حيث تحدث عن الأمر باستفاضة في تصريحات تلفزيونية.

وكان وزير الداخلية الفرنسي قد تحدث إلى قناة “سي نيوز” حيث صرح: “بنزيما لديه علاقات سيئة السمعة، كما نعلم جميعًا، مع جماعة الإخوان المسلمين”.

ورفض بنزيمة هذه الاتهامات، مؤكدًا أن لديه علاقات جيدة مع الجميع، وأن تصريحاته عن غزة كانت تعبيرًا عن تضامنه مع المدنيين الذين يتعرضون للقصف الإسرائيلي.

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