غينيا : جميع قرارات مجلس الأمن تبرز مصداقية مبادرة الحكم الذاتي

2023-10-18 / 17:16
5
هبة بريس _ و م ع

عبرت جمهورية غينيا عن يقينها الراسخ بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، والتي تبرز مصداقيتها في جميع قرارات مجلس الأمن.

وقال السفير الممثل الدائم لجمهورية غينيا لدى الأمم المتحدة، بول غوا زومانيغي، في مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن بلاده “تؤمن بشكل راسخ بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تبرز مصداقيتها في جميع قرارات مجلس الأمن وتحظى باعتراف أزيد من مائة دولة عضو في الأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن هذه المبادرة، التي تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، تحرص على النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في منطقة الصحراء.

كما استعرض الدبلوماسي التنمية السوسيو-اقتصادية التي أطلقها المغرب في الأقاليم الجنوبية، فضلا عن إجراء انتخابات عامة تشريعية وجماعية وجهوية على كامل ترابه الوطني، بما في ذلك الصحراء المغربية.

وبهذه المناسبة، رحب السفير بمبادرات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، ولا سيما زياراته الأخيرة إلى المنطقة ما بين يوليوز وشتنبر 2023، وكذلك المشاورات الثنائية التي عقدها بهدف تيسير إعادة إطلاق الحوار السياسي بين المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.

وأشار الدبلوماسي إلى أن بلاده تدعم عقد اجتماعات موائد مستديرة بشكل منتظم، على غرار الاجتماعات التي تم عقدها في جنيف بمشاركة كافة الأطراف المعنية.

ولدى حديثه عن وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، في جنوب غرب الجزائر، أدان زومانيغي انتهاكات حقوق الأطفال والنساء في هذه المخيمات، التي “غالبا ما تتورط بعض أطراف النزاع في ارتكابها”.

وحذر من أن “هذه التصرفات تتعارض مع المثل العليا للأمم المتحدة ولا تخدم سوى الإرهاب كما تساهم في تقويض جهود المغرب لتحقيق السلام، داعيا جميع الأطراف المعنية بهذا النزاع الإقليمي إلى الانخراط بشكل كامل وبروح من الواقعية والتوافق من أجل التوصل إلى تسوية إيجابية وعملية ودائمة لقضية الصحراء.

من جانب آخر، تقدم السفير بالشكر للمغرب على تيسير فتح قنصلية عامة لغينيا في الداخلة، مسجلا أن هذه الفرصة تتيح توطيد علاقات الصداقة والتعاون مع المملكة.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قيادات البام يجتمعون في البيضاء لرأب الصدع و تذويب الخلافات

قيادات البام يجتمعون في البيضاء لرأب الصدع و تذويب…

2023-10-18 / 13:02
Photo of أمانة ” البيجيدي” تستنكر ” مجزرة المعمداني”

أمانة ” البيجيدي” تستنكر ” مجزرة المعمداني”

2023-10-18 / 11:09
Photo of الــ “PPS” يدين بأشد العباراتِ ” مجزرة المعمداني “

الــ “PPS” يدين بأشد العباراتِ ” مجزرة المعمداني “

2023-10-18 / 10:01
Photo of مشاورات مغلقة بمجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية

مشاورات مغلقة بمجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية

2023-10-17 / 21:11
Photo of منيب : لن أترشح لولاية ثالثة على رأس الاشتراكي الموحد

منيب : لن أترشح لولاية ثالثة على رأس الاشتراكي…

2023-10-17 / 19:43
Photo of مجلس النواب يصدر بلاغا حول التصعيد العسكري في غزة

مجلس النواب يصدر بلاغا حول التصعيد العسكري في غزة

2023-10-17 / 18:42
Photo of الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير

الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان…

2023-10-17 / 18:18
Photo of وزيرة إسبانية : يجب إدانة “إرادة إسرائيل في إبادة” الشعب الفلسطيني

وزيرة إسبانية : يجب إدانة “إرادة إسرائيل في إبادة”…

2023-10-17 / 16:23
Photo of وزير اسباني : الهجوم العشوائي ضد المدنيين بغزة هو “عقاب جماعي”

وزير اسباني : الهجوم العشوائي ضد المدنيين بغزة هو…

2023-10-17 / 16:16
Photo of حرب غزة وحجم التضامن المغربي…هكذا أعطت السلطات الدروس!!

حرب غزة وحجم التضامن المغربي…هكذا أعطت السلطات الدروس!!

2023-10-17 / 11:30

‫5 تعليقات

  3. هل يمكن أن نقول ان تطبيع المغرب مع إسرائيل كان إظطراريا وكانت مظطرة لذالك
    في الدين قاعدة درأ المفاسد أولا من جلب المصالح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق