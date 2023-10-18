“جرائم الأموال” تدين رئيس جماعة سابق بصفرو ونائبه

2023-10-18 / 16:44
8
هبة بريس _ فاس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى جنايات فاس يوم أمس الثلاثاء بمحاكمة المتهمين الستة المتابعين في حالة سراح بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات من الأبحاث والتحقيقات، مقابل كفالات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و 20 مليون سنتيما، حيث واجهوا تهما جنائية ثقيلة بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عامة”.

وقضت هيئة الحكم برئاسة قاضي التحقيق، بإدانة الرئيس السابق لجماعة صفرو جمال الفيلالي من حزب العدالة والتنمية بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية محددة في 20 آلاف درهم على خلفية إتهامه باختلاس وتبديد أموال عمومية،

كما أدانت نفس الغرفة ” ب _ ع ” نائبه السابق عن حزب التقدم والإشتراكية و أمين مال مؤسسة كرز، بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية محددة في 10 آلاف درهم، وهي نفسها العقوبة الحبسية الصادرة في حق ” ع _ ع ” رئيس المؤسسة بتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة .

وقضت المحكمة ذاتها في حق ” م _ ب ” موظف بالجماعة بستة أشهر حبسا نافذا و 2000 درهما على خلفية متابعته بالتزوير، ومنحت البراءة لكل من يونس المدارس ومصطفى الزين الفيلالي .

وجرت متابعة المتهمين بتهم لها علاقة بـ”تبديد واختلاس أموال عامة”، و”الحصول على منفعة من مشروع تديره الجماعة الحضرية لمدينة صفرو”، و”جناية التزوير في محررات رسمية واستعمالها”.

كما أشهر المشتكون في وجه رئيس جماعة صفرو ومن معه من المشتبه بهم، خرقه للمواد 65و92و94و149، من القانون التنظيمي 14-113، بعدما سمح الرئيس، لنائبه من نفس الحزب، يرأس جمعية كرز المنظمة لمهرجان ملكة جمال حب الملوك، بالاستفادة من عائدات كراء بعض العقارات والساحات التابعة للجماعة، وهو ما يتعارض بحسب المشتكين مع المادة 65 من نفس القانون، والتي تمنع على أعضاء مجلس الجماعة ربط مصالح خاصة معها.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مطالب بإسقاط الجنسية الفرنسية عن كريم بنزيمة وسحب الكرة الذهبية منه

مطالب بإسقاط الجنسية الفرنسية عن كريم بنزيمة وسحب الكرة…

2023-10-18 / 18:34
Photo of مسيرة احتجاجية لطلبة ظهر المهراز بفاس دعما لغزة

مسيرة احتجاجية لطلبة ظهر المهراز بفاس دعما لغزة

2023-10-18 / 16:34
Photo of صحيفة عبرية: إسرائيل تجلي طواقم سفارتيها في المغرب ومصر بسبب المظاهرات الغاضبة

صحيفة عبرية: إسرائيل تجلي طواقم سفارتيها في المغرب ومصر…

2023-10-18 / 14:10
Photo of الفرقة الوطنية تحقق في تلاعبات مالية لشركة أوروبية لها فروع بالمغرب

الفرقة الوطنية تحقق في تلاعبات مالية لشركة أوروبية لها…

2023-10-18 / 13:07
Photo of اعتقال مبحوث عنه في قضايا ابتزاز جنسي لعدد من المشاهير

اعتقال مبحوث عنه في قضايا ابتزاز جنسي لعدد من…

2023-10-18 / 12:56
Photo of حصيلة قتلى الفلسطينيين في قطاع غزة تتجاوز 3300 شخص

حصيلة قتلى الفلسطينيين في قطاع غزة تتجاوز 3300 شخص

2023-10-18 / 12:53
Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ58 مرشحا للهجرة غير الشرعية

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ58 مرشحا للهجرة غير الشرعية

2023-10-18 / 11:16
Photo of تأجيل النظر في محاكمة “البوصيري” وعمدة فاس ومتهمين آخرين .

تأجيل النظر في محاكمة “البوصيري” وعمدة فاس ومتهمين آخرين…

2023-10-18 / 10:59
Photo of بريد المغرب يصدر طابعا بريديا خاصا بيوم الأغذية العالمي

بريد المغرب يصدر طابعا بريديا خاصا بيوم الأغذية العالمي

2023-10-18 / 10:30
Photo of فقدان بحار وانقاذ آخر بعد غرق قارب بساحل أكادير

فقدان بحار وانقاذ آخر بعد غرق قارب بساحل أكادير

2023-10-18 / 10:17

‫8 تعليقات

  8. يقول من مغاربة العالم مضلوم ومهان من طرف الوكيل العام السابق بورزازات اب سنة٢٠١١ و٢٠١٢ وما اكترهم ضحاياه:

    مرة أخرى نحن ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات اب نطالب فقط بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بنا في كل من الرشيدية وتنغير وزاكورة وورزازات وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات و٢٠١٢ وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين ولن يرتاح قلبي حتى اسمع بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بي وبمواطنين اخرين انشري يا هبة بريس العزيزة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق