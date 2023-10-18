“جرائم الأموال” تدين رئيس جماعة سابق بصفرو ونائبه

هبة بريس _ فاس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى جنايات فاس يوم أمس الثلاثاء بمحاكمة المتهمين الستة المتابعين في حالة سراح بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات من الأبحاث والتحقيقات، مقابل كفالات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و 20 مليون سنتيما، حيث واجهوا تهما جنائية ثقيلة بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عامة”.

وقضت هيئة الحكم برئاسة قاضي التحقيق، بإدانة الرئيس السابق لجماعة صفرو جمال الفيلالي من حزب العدالة والتنمية بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية محددة في 20 آلاف درهم على خلفية إتهامه باختلاس وتبديد أموال عمومية،

كما أدانت نفس الغرفة ” ب _ ع ” نائبه السابق عن حزب التقدم والإشتراكية و أمين مال مؤسسة كرز، بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية محددة في 10 آلاف درهم، وهي نفسها العقوبة الحبسية الصادرة في حق ” ع _ ع ” رئيس المؤسسة بتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة .

وقضت المحكمة ذاتها في حق ” م _ ب ” موظف بالجماعة بستة أشهر حبسا نافذا و 2000 درهما على خلفية متابعته بالتزوير، ومنحت البراءة لكل من يونس المدارس ومصطفى الزين الفيلالي .

وجرت متابعة المتهمين بتهم لها علاقة بـ”تبديد واختلاس أموال عامة”، و”الحصول على منفعة من مشروع تديره الجماعة الحضرية لمدينة صفرو”، و”جناية التزوير في محررات رسمية واستعمالها”.

كما أشهر المشتكون في وجه رئيس جماعة صفرو ومن معه من المشتبه بهم، خرقه للمواد 65و92و94و149، من القانون التنظيمي 14-113، بعدما سمح الرئيس، لنائبه من نفس الحزب، يرأس جمعية كرز المنظمة لمهرجان ملكة جمال حب الملوك، بالاستفادة من عائدات كراء بعض العقارات والساحات التابعة للجماعة، وهو ما يتعارض بحسب المشتكين مع المادة 65 من نفس القانون، والتي تمنع على أعضاء مجلس الجماعة ربط مصالح خاصة معها.

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