مسيرة احتجاجية لطلبة ظهر المهراز بفاس دعما لغزة

هبة بريس _ فاس

تظاهر طلبة ظهر المهراز عصر اليوم الأربعاء في مسيرة احتجاجية جابت الشوارع الرئيسية لمدينة فاس مدعمين لفلسطين وقطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف ومتواصل منذ أيام أوقع الآلاف بين شهداء وجرحى من المدنيين، وآخرها مجزرة مستشفى المعمداني في قطاع غزة

المسيرة التي نظّمت تحت شعار “الشعب المغربي مع طوفان الأقصى وضد التطبيع ” رفعت فيها الأعلام الفلسطينية والمغربية وصور المسجد الأقصى هاتفين بشعارات داعمة لغزة وصمود الشعب الفلسطيني.

هذا و يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، وسط محاولة إسرائيلية لتفريغ المنطقة الشمالية في غزة من سكانها.

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