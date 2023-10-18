“ميتا” تعلن وسيلة جديدة لتأمين حسابات “واتساب” على نظام أندرويد

هبة بريس _ متابعة

أعلنت شركة /ميتا/، المالكة لتطبيق /واتساب/ عن بداية دعم المرور البيومترية بدلا من كلمات المرور، لتأكيد امتلاك الحسابات.

ويعتبر دعم المرور البيومترية وسيلة ربط بين الجهاز نفسه الذي يمتلكه المستخدم مع تشفير لإنتاج ما يسمى “مفتاح المرور”، يتم استخدامه مع أي تطبيق أو موقع إلكتروني يتم فتحه على الجهاز، من أجل التأكيد على أن صاحب الحساب هو من يحاول فتحه، وذلك في تحديث جديد وصل للتطبيق على نظام التشغيل أندرويد، بحيث يفرض مزيدا من الحماية في ركب التخلص من كلمات المرور من جانب عمالقة التكنولوجيا.

وأكد /واتساب/، أنه يقدم الدعم لميزة مفتاح المرور لفتح الحسابات بدون كلمة مرور لجميع مستخدمي التطبيق على نظام أندرويد. ويتيح خيار الأمان الجديد لمستخدمي واتساب تأكيد أنفسهم عند فتح حساباتهم من استخدام أمان بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه في أجهزتهم لفتح حساباتهم والوصول إليها.

وتم اختبار الاعتماد على مفاتيح المرور قبل فترة قصيرة من جانب مطوري واتساب، وتم رصدها في الإصدار التجريبي. ولم تعلن /ميتا/ من قريب أو بعيد عن مواعيد وصول الميزة نفسها إلى إصدار التطبيق لأجهزة آيفون بنظام iOS.

ويعتبر تشفير مفتاح المرور، خطوة على الطريق نحو عدم الاضطرار أبدا إلى حفظ كلمة المرور التي من المحتمل أن تتم سرقتها في خرق البيانات أو اختراقها عن طريق التصيد الاحتيالي.

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