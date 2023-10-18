أنس الجابر : الدفاع عن حقوق الفلسطينين لا يعني الإنتماء لحركة حماس

هبة بريس

كتبت لاعبة التنس التونسية انس الجابر المصنفة رقم 2 عالميا، في تدوينة على صفحتها بالانستغرام، في خاصية السطوري بان الدفاع عن الفلسطينيين لا يعني بأنك تنتمي لحركة حماس.

و أضافت حينما نقول الحرية لفلسطين لا نعني اننا ضد السامية أو أنا ضد تطهير اليهود.

و استطردت ” فلسطين حرة تعني توقفوا عن وضع أكثر من مليونين فلسطيني في سجن كبير نصفه من الأطفال”

و قالت بأن فلسطين حرة يجب وضع حد للتمييز العنصري الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية.

و ختمت تدوينتها التي لاقت تفاعلا و اعجابا من طرف الملايين من أحرار العالم بأن فلسطين حرة تعني السماح للفلسطينيين التحكم في بلادهم و اعادة بنائها.

يذكر أن هذه التدوينة لللاعبة المصنفة رقم 2 أتت مباشرة بعد الهجوم الوحشي على مستشفى بغزة والذي خلّف 500 شهيد و هي التدونية الثانية للاعبة التونسية تضامنا مع الشعب الفسلطيني.

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