أنس الجابر : الدفاع عن حقوق الفلسطينين لا يعني الإنتماء لحركة حماس
هبة بريس
كتبت لاعبة التنس التونسية انس الجابر المصنفة رقم 2 عالميا، في تدوينة على صفحتها بالانستغرام، في خاصية السطوري بان الدفاع عن الفلسطينيين لا يعني بأنك تنتمي لحركة حماس.
و أضافت حينما نقول الحرية لفلسطين لا نعني اننا ضد السامية أو أنا ضد تطهير اليهود.
و استطردت ” فلسطين حرة تعني توقفوا عن وضع أكثر من مليونين فلسطيني في سجن كبير نصفه من الأطفال”
و قالت بأن فلسطين حرة يجب وضع حد للتمييز العنصري الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية.
و ختمت تدوينتها التي لاقت تفاعلا و اعجابا من طرف الملايين من أحرار العالم بأن فلسطين حرة تعني السماح للفلسطينيين التحكم في بلادهم و اعادة بنائها.
يذكر أن هذه التدوينة لللاعبة المصنفة رقم 2 أتت مباشرة بعد الهجوم الوحشي على مستشفى بغزة والذي خلّف 500 شهيد و هي التدونية الثانية للاعبة التونسية تضامنا مع الشعب الفسلطيني.
ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0
6
3 تعليقات
صحيح
على المغرب أن يساعد فلسطين.. الحرب ستنتهي لا بد وفلسطين وكتائب القسام ستنتصر بإذن الله تعالى والمغرب سيأخذ منه موقف سيء ناهيك عن جبان وكدا
موقوف رجولي