إخلاء قصر فرساي من جديد بعد تهديد بوجود قنبلة

2023-10-18 / 15:41
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هبة بريس _ وكالات

تم إخلاء قصر فرساي، المعلمة السياحية الشهيرة في فرنسا، من جديد اليوم الأربعاء بعد تهديد بوجود قنبلة.

وقالت إدارة القصر على حسابها بـ (إكس): “لأسباب أمنية، يقوم قصر فرساي بإجلاء الزوار”.

وتم إخلاء القصر الواقع على بعد بضعة كيلومترات من باريس يومي السبت والثلاثاء الماضيين بعد تحذيرات مماثلة، فيما تعيش البلاد على إيقاع الخوف من الهجمات.

وصباح اليوم الأربعاء، تم إخلاء ستة مطارات بليل وليون (برون) ونانت ونيس وتولوز وبوفيه، بعد “تهديدات بشن هجمات بالقنابل”.

ودخلت فرنسا يوم الجمعة الماضي في حالة التأهب القصوى، وهي أعلى مستوى من أدوات نظام مكافحة الإرهاب الفرنسي بعد مقتل أستاذ طعنا على يد طالب سابق في ثانوية عامة بأراس، في شمال البلاد

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