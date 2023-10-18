“الجنائية الدولية” تقرر فتح تحقيق بشأن الأوضاع في فلسطين

هبة بريس _ وكالات

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، فتحها تحقيقاً حول الأوضاع الأخيرة المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما رافقها من “جرائم حرب”، وفق مصادر فلسطينية.

وأضافت المحكمة في تغريدة أنه “بموجب نظام روما الأساسي فإن مكتب النيابة العامة للمحكمة يمكنها تحليل كافة البيانات التي تتلقاها من أي مصدر كان، فيما يخص الجرائم (جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، المجازر والاعتداءات) التي تدخل نطاق صلاحياتها.

وأوضحت أن مكتب النيابة العامة التابع للمحكمة ستستقبل طلبات الراغبين بإدلاء بيانات في إطار التحقيق الذي أطلقته حول الأوضاع الأخيرة في فلسطين.

وأشارت إلى إمكانية تقديم البيانات عبر رابط شاركته في تغريدتها.

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