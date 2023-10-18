Palestinian rescuers stand on rubble of a building following an Israeli airstrike in Rafah, in the southern of Gaza Strip, on October 16, 2023. - The death toll from Israeli strikes on the Gaza Strip has risen to around 2,750 since Hamas's deadly attack on southern Israel last week, the Gaza health ministry said October 16. Some 9,700 people have also been injured as Israel continued its withering air campaign on targets in the Palestinian coastal enclave, the Hamas-controlled ministry added. (Photo by SAID KHATIB / AFP)

“الجنائية الدولية” تقرر فتح تحقيق بشأن الأوضاع في فلسطين

2023-10-18 / 15:33
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، فتحها تحقيقاً حول الأوضاع الأخيرة المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما رافقها من “جرائم حرب”، وفق مصادر فلسطينية.

وأضافت المحكمة في تغريدة أنه “بموجب نظام روما الأساسي فإن مكتب النيابة العامة للمحكمة يمكنها تحليل كافة البيانات التي تتلقاها من أي مصدر كان، فيما يخص الجرائم (جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، المجازر والاعتداءات) التي تدخل نطاق صلاحياتها.

وأوضحت أن مكتب النيابة العامة التابع للمحكمة ستستقبل طلبات الراغبين بإدلاء بيانات في إطار التحقيق الذي أطلقته حول الأوضاع الأخيرة في فلسطين.

وأشارت إلى إمكانية تقديم البيانات عبر رابط شاركته في تغريدتها.

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