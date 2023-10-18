جثة مهاجر مغربي في الشارع العام تستنفر السلطات الإيطالية

هبة بريس _ ع اللطيف الباز

أوردت مصادر مطلعة، أنه تم العثور على مهاجر مغربي جثة هامدة في الشارع العام بمدينة ميلانُـو شمال إيطاليا.

وأفادت المصادر، أن الضحية الذي عثر عليه ميتا في ظروف مجهولة، يدعى قيد حياته” م م ” ينحدر من الدار البيضاء،

الجثة إكتشفها مواطنون كانو يمرون بالشارع العام بميلانُـو ، حين أثار انتباههم وجود جثة رجل في الخمسينيات من عمره ملقى بأحد زقاق العاصمة الإقتصادية بإيطاليا، ليقوموا على الفور بإبلاغ السلطات الأمنية الإيطالية التي حضرت لمكان الحادث بجميع مكوناتها، وعملت على مسح شامل للمكان وجمع الأدلة التي قد تكون حاسمة في توجيه مسار التحقيق

وتابعت المصادر ذاتها، أنه تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، لإخضاعه للتشريح الطبي، بعدما أمر المدعي العام للجمهورية بذلك.

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