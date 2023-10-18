Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends the weekly cabinet meeting at his office in Jerusalem May 5, 2019. Abir Sultan/Pool via REUTERS

صحيفة عبرية: إسرائيل تجلي طواقم سفارتيها في المغرب ومصر بسبب المظاهرات الغاضبة

2023-10-18 / 14:10
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هبة بريس

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية قررت إجلاء طواقم سفارتيها في مصر والمغرب بسبب مظاهرات غاضبة على الأوضاع في غزة.

وجاء ذلك بحسب نبأ عاجل نقلته قناة الجزيرة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

جدير بالذكر أن مظاهرات غاضبة انطلقت في المغرب وعدد من الدول العربية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجازر بحق المدنيين في القطاع ذاته.

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‫11 تعليقات

  7. نتمنى من صناع القرار في المغرب ان يسمعوا للشعب المغربي الذي يطلب طرد الصهيوني الذي يمثل عصابة الصهاينة في الشرق الاوسط. المغاربة لا يريدون لا الطبيع لا الاعتراف بتلك العصابة النازية. مع الاسف هيتلر لن يتمم عمله لخلص العالم مو اولائك الجراثيم التي شتتها الله. كيف لنا ان نعمل ضد ارادة الله. شخصيا كنت اعتقد ان يهود الشرق الاوسط يريدون السلام فعلا وتبين لي بان الله يعرفهم اكثر مما نعرفهم نحن. يا حكام المغرب, قضيتنا الوطنية الاولى في قلوبنا ولا ننتظر من الصهاينة ان يحرروا ارضنا الطاهرة.حذاري من خدعة اليهود ورسول الله, صلى الله عليه وسلم, شاهد عن ذلك.

  10. اقل ما يمكنكم فعله، اما اكثر فلا ننتظره منكم لانكم لا تستطيعون رفع الصوت على اسيادكم

  11. مشية بلا رجعة أولاد الحرام….اليهود حفدة القردة و الخنازير لعنة الله عليكم إلى يوم الدين

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