صحيفة عبرية: إسرائيل تجلي طواقم سفارتيها في المغرب ومصر بسبب المظاهرات الغاضبة

هبة بريس

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية قررت إجلاء طواقم سفارتيها في مصر والمغرب بسبب مظاهرات غاضبة على الأوضاع في غزة.

وجاء ذلك بحسب نبأ عاجل نقلته قناة الجزيرة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

جدير بالذكر أن مظاهرات غاضبة انطلقت في المغرب وعدد من الدول العربية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجازر بحق المدنيين في القطاع ذاته.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 5 0