إخلاء عدة مطارات بفرنسا بعد تهديدات بشن هجمات
تم إخلاء ستة مطارات فرنسية، صباح اليوم الأربعاء، بعد “تهديدات بشن هجمات بالقنابل”، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن مصادر أمنية.
وأوضحت المصادر أن المطارات المعنية هي ليل وليون (برون) ونانت ونيس وتولوز وبوفيه، مضيفة أن التحريات جارية، وأكدت أنه تم تلقي هذه التهديدات بالقنابل عبر البريد الإلكتروني.
وكتبت الإدارة المسؤولة عن مطار ليل، على شبكة التواصل الاجتماعي (إكس)، أنه تم إخلاء المطار بعد تهديد بوجود قنبلة، مشيرة إلى أن أجهزة أمن الدولة متواجدة في الموقع.
من جانبها، أشارت مجموعة (أ دي بي)، التي تدير مطارات “باريس شارل ديغول” و”باريس أورلي” و”باريس لوبورجيه”، إلى أنها غير معنية في هذه المرحلة بهذه التهديدات بالقنابل.
وأضافت المجموعة في تصريح ليومية (لوفيغارو) أنه “لم يتأثر أي من مطارات باريس بالتهديدات بالقنابل. ومع ذلك، من الواضح أننا نظل يقظين تماما”.
من جهته، أكد المتحدث باسم المديرية العامة للطيران المدني وجود “تهديدات بوجود قنابل” و”عمليات إخلاء للمحطات” صباح الأربعاء على أربع منصات (ليل وليون وتولوز وبوفيه)، دون أن يقدم مزيد من التفاصيل.
وفي الأيام الأخيرة، تم إخلاء العديد من المواقع الفرنسية، بما في ذلك المدارس ومتحف اللوفر وقصر فرساي، بعد تهديدات بوجود قنابل.
7 تعليقات
لعنة الله عليكم
أتمنى لكم الدمار من أعماق قلبي
أين شرطتكم
لا أمان في فرنسا لا أمان في العالم لا أمان إلا مع الإستغفار
تمنعون الشعب من الاحتجاج ضد إسرائيل
مسرحيات سياسة فرنسا كعادتهم. تشعل النار من تحت التبن. او تريد الزيت على النار…. هذه هي حقيقة الغرب. الذين يضحكون على شعوب العالم. الديمقراطية. حقوق الإنسان. حرية التعبير…..
هذه خطة معروف عند حكومات الضل والضلم يسنعون مسرحيات رعب حتى يعيش الشعب في الرعب ويصدق ما كل ما يقال له. أخطر أسلحة دمار شامل وعي الإعلام.