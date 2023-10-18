إخلاء عدة مطارات بفرنسا بعد تهديدات بشن هجمات

هبة بريس

تم إخلاء ستة مطارات فرنسية، صباح اليوم الأربعاء، بعد “تهديدات بشن هجمات بالقنابل”، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن مصادر أمنية.

وأوضحت المصادر أن المطارات المعنية هي ليل وليون (برون) ونانت ونيس وتولوز وبوفيه، مضيفة أن التحريات جارية، وأكدت أنه تم تلقي هذه التهديدات بالقنابل عبر البريد الإلكتروني.

وكتبت الإدارة المسؤولة عن مطار ليل، على شبكة التواصل الاجتماعي (إكس)، أنه تم إخلاء المطار بعد تهديد بوجود قنبلة، مشيرة إلى أن أجهزة أمن الدولة متواجدة في الموقع.

من جانبها، أشارت مجموعة (أ دي بي)، التي تدير مطارات “باريس شارل ديغول” و”باريس أورلي” و”باريس لوبورجيه”، إلى أنها غير معنية في هذه المرحلة بهذه التهديدات بالقنابل.

وأضافت المجموعة في تصريح ليومية (لوفيغارو) أنه “لم يتأثر أي من مطارات باريس بالتهديدات بالقنابل. ومع ذلك، من الواضح أننا نظل يقظين تماما”.

من جهته، أكد المتحدث باسم المديرية العامة للطيران المدني وجود “تهديدات بوجود قنابل” و”عمليات إخلاء للمحطات” صباح الأربعاء على أربع منصات (ليل وليون وتولوز وبوفيه)، دون أن يقدم مزيد من التفاصيل.

وفي الأيام الأخيرة، تم إخلاء العديد من المواقع الفرنسية، بما في ذلك المدارس ومتحف اللوفر وقصر فرساي، بعد تهديدات بوجود قنابل.

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