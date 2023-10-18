استقالة صحفي تونسي بسب انحياز “بي بي س” لهجوم اسرائيل على غزة

هبة بريس _ متابعة

أعلن الصحفي التونسي بسام بونني، استقالته من هيئة الإذاعة البريطانية، وكتب على حسابه على موقع “إكس” توتير سابقا، : “تقدمت صباح اليوم باستقالتي من هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، لما يحتمه عليّ الضمير المهني”.

وجاءت استقالة “بونني” بعد ساعات من مجزرة مستشفى المعمداني في غزة، الذي ارتكبها جيش الاحتلال وراح ضحيتها عشرات المئات من الشهداء والمصابين، منهم أطفال ونساء وشيوخ،

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “تليجراف” البريطانية أن هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” قررت التحقيق مع 6 من صحفييها العرب في مكتبي القاهرة وبيروت، بالإضافة إلى وقف التعامل مع صحفية أخرى مستقلة، بدعوى “نشاطهم المتحيز لفلسطين على مواقع التواصل”.

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