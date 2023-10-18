قيادات البام يجتمعون في البيضاء لرأب الصدع و تذويب الخلافات
هبة بريس ـ الدار البيضاء
علمت هبة بريس أن قيادات البام اجتمعت بحر هذا الأسبوع بمدينة الدار البيضاء لرأب الصدع و تذويب الخلافات التي برزت للواجهة في الآونة الأخيرة.
اللقاء احتضنه منزل كنزة الشرايبي القيادية بحزب الأصالة و المعاصرة و التي تشغل في الوقت ذاته منصب رئيسة مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء.
و حضر هذا اللقاء عدد من الوجوه القيادية البارزة داخل حزب الجرار خاصة أعضاء المكتبين الجهوي و الإقليمي، حيث كان الهدف منه تقوية الجبهة الداخلية و مناقشة القضايا الخلافية بين الباميين بجهة الدار البيضاء سطات.
*الصورة من لقاء سابق للبام بالدار البيضاء
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5 تعليقات
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
وفقكم الله لما يحب ويرضى
لا الخلافات
وفقكم الله لتذويب الخلفات
هل البام ناجح؟