اعتقال مبحوث عنه في قضايا ابتزاز جنسي لعدد من المشاهير

2023-10-18 / 12:56
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تواصل عناصر الأمن الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية حملتها على المتهمين في عمليات الابتزاز الجنسي باستخدام الوسائل التكنولوجية، حيث تم اعتقال أحد المبحوثين عنهم بمذكرات بحث وطنية.

و تم توقيف المتهم، و هو شاب في عقده الثالث، ينحدر من مدينة وادي زم، و متهم في عدد من الملفات المتعلقة بابتزاز جنسي عبر استخدام الأنظمة المعلوماتية و التكنولوجية.

و من بين ضحايا المتهم الموقوف عدد من مشاهير الفن و الرياضة في دول عدة من أبرزها قطر و السعودية و مصر، حيث جرى تعقبه بعد توصله بعدد من التحويلات المالية المهمة من ضحاياه ليتم إيقافه بإحدى وكالات تحويل الأموال بوادي زم و إيداعه السجن في انتظار محاكمته.

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