اعتقال مبحوث عنه في قضايا ابتزاز جنسي لعدد من المشاهير

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل عناصر الأمن الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية حملتها على المتهمين في عمليات الابتزاز الجنسي باستخدام الوسائل التكنولوجية، حيث تم اعتقال أحد المبحوثين عنهم بمذكرات بحث وطنية.

و تم توقيف المتهم، و هو شاب في عقده الثالث، ينحدر من مدينة وادي زم، و متهم في عدد من الملفات المتعلقة بابتزاز جنسي عبر استخدام الأنظمة المعلوماتية و التكنولوجية.

و من بين ضحايا المتهم الموقوف عدد من مشاهير الفن و الرياضة في دول عدة من أبرزها قطر و السعودية و مصر، حيث جرى تعقبه بعد توصله بعدد من التحويلات المالية المهمة من ضحاياه ليتم إيقافه بإحدى وكالات تحويل الأموال بوادي زم و إيداعه السجن في انتظار محاكمته.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0