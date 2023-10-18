Palestinian rescuers stand on rubble of a building following an Israeli airstrike in Rafah, in the southern of Gaza Strip, on October 16, 2023. - The death toll from Israeli strikes on the Gaza Strip has risen to around 2,750 since Hamas's deadly attack on southern Israel last week, the Gaza health ministry said October 16. Some 9,700 people have also been injured as Israel continued its withering air campaign on targets in the Palestinian coastal enclave, the Hamas-controlled ministry added. (Photo by SAID KHATIB / AFP)

حصيلة قتلى الفلسطينيين في قطاع غزة تتجاوز 3300 شخص

2023-10-18 / 12:53
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الأربعاء، أن حصيلة القتلى في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية، “تجاوزت 3300 شخص”.

وقالت الكيلة خلال مؤتمر صحفي، إن “عدد القتلى بلغ 3300 شخص، وهناك نقص حاد بالأدوية في قطاع غزة، ومشكلة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات، وانقطاع المياه وتدهور منظومة الصرف الصحي”.

وأضافت: “نناشد المؤسسات الإنسانية والمنظمات الدولية للعمل على فتح ممرات آمنة لدخول المستلزمات الطبية إلى القطاع”، محذرة من “أخطار من تفشي الأمراض في غزة ووقوع كارثة صحية”.

والثلاثاء، تعرضت مستشفى المعمداني في غزة لضربة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 500 شخص، وخلقت سجالا حول الجهة المسؤولة عنها.

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