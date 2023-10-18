حصيلة قتلى الفلسطينيين في قطاع غزة تتجاوز 3300 شخص

هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الأربعاء، أن حصيلة القتلى في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية، “تجاوزت 3300 شخص”.

وقالت الكيلة خلال مؤتمر صحفي، إن “عدد القتلى بلغ 3300 شخص، وهناك نقص حاد بالأدوية في قطاع غزة، ومشكلة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات، وانقطاع المياه وتدهور منظومة الصرف الصحي”.

وأضافت: “نناشد المؤسسات الإنسانية والمنظمات الدولية للعمل على فتح ممرات آمنة لدخول المستلزمات الطبية إلى القطاع”، محذرة من “أخطار من تفشي الأمراض في غزة ووقوع كارثة صحية”.

والثلاثاء، تعرضت مستشفى المعمداني في غزة لضربة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 500 شخص، وخلقت سجالا حول الجهة المسؤولة عنها.

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