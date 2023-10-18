بسبب منشور بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.. ثاني لاعب في أوروبا يتعرض للإيقاف

هبة بريس _ رياضة

أوقف نادي نيس الفرنسي لكرة القدم، الأربعاء، لاعبه الجزائري، يوسف عطال، “حتى إشعار آخر”، بعد تحقيق قضائي أولي بتهمة “الدفاع عن الإرهاب” و”معاداة السامية”، على خلفية نشره مقطع فيديو على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.

ورغم أن الدولي الجزائري سارع إلى حذف المنشور والاعتذار، أوضح النادي في بيان صحفي أنه “اختار معاقبته” قبل العقوبة التي قد تصدر من قبل السلطات الرياضية أو القضائية، “نظرا لطبيعة المنشور وخطورته”.

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قد لجأ إلى مجلس الأخلاقيات التابع له، للنظر فيما نشره مدافع نادي نيس والمنتخب الجزائري، من “دعوات إلى العنف” في دعمه للفلسطينيين، وذلك وفق ما أفاد، الأحد، رئيسه، فيليب ديالو.

وفي بيان صحفي، أدان رئيس الاتحاد الفرنسي، ديالو “دعوات العنف التي أطلقها اللاعب” الجزائري البالغ من العمر 27 عاما، وقال “إنها تتعارض مع أخلاقيات رياضتنا والقيم التي تدافع عنها كرة القدم بلا كلل”.

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