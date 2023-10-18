القضاء الإسباني يتهم لابورتا في قضية “نيغريرا”

هبة بريس _ رياضة

أعلن القضاء الإسباني اليوم الأربعاء 18 أكتوبر أنه تم أيضا توجيه الاتهام إلى الرئيس الحالي لنادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، جوان لابورتا في الفضيحة التحكيمية المتورط فيها النادي الكاتالوني.

وسبق للقضاء الإسباني أن وجه التهمة في هذه الفضحية الى نادي برشلونة ورئيسيه السابقين جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، على غرار خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، المسؤول التحكيمي السابق، وابنه

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0