البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ58 مرشحا للهجرة غير الشرعية

2023-10-18 / 11:16
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هبة بريس _ الرباط

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، التي كانت تتولى مهمة القيام بدورية بجرية في عرض ساحل طرفاية،قدمت أمس الثلاثاء، المساعدة ل58 مرشحا للهجرة غير الشرعية ، من بينهم 12 امرأة وقاصران، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع ،على بعد 50 كلم من أخفنير.

وذكر المصدر ذاته، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم وجميعهم ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، تلقوا الإسعافات الأولية على متن القارب قبل نقلهم ، في اليوم ذاته ، سالمين، دون أن يصابوا بأذى، إلى ميناء طرفاية ، وتسليمهم إلى الدرك الملكي لاستكمال الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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