تأجيل النظر في محاكمة “البوصيري” وعمدة فاس ومتهمين آخرين .

2023-10-18 / 10:59
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هبة بريس _ فاس

انطلقت يوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، أول جلسة من محاكمة المتهمين الـ13 ضمن الملف الذي بات يعرف إعلاميا، بشبكة “الفساد المالي والإداري لجماعة فاس”، أبطاله النائب البرلماني عبد القادر البوصيري الذي سبق له أن اشتغل جبائيا بشركة النقل الحضري بفاس و المعزول من عضوية جماعة فاس حيث كان يشتغل في منصب النائب الثالث لعمدة فاس ، إضافة للعمدة من حزب الأحرار عبد السلام البقالي وكاتب مجلسه من نفس الحزب سفيان الإدريسي المتابعين في حلة سراح.

هذا ومثل المتهمون الـ11 المتابعون في حالة اعتقال ضمنهم البرلماني البوصيري وموظفون جماعيون ومقاولون في حالة اعتقال أمام جلسة محاكمتهم عن بعد كما تقررت، بعدما تابعوا الجلسة من داخل قاعة المواصلات بسجن بوركايز.

فيما مثل أمام المحكمة حضوريا عمدة فاس عبد السلام البقالي و كاتب مجلسه بصفته مقاولا سفيان الإدريسي، حيث قررت المحكمة تأجيل هذه القضية لجسلة الـ7 من شهر نونبر المقبل، بطلب من دفاع المتهمين والذين التمسوا مهلة للاطلاع وإعداد الدفاع

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