فقدان بحار وانقاذ آخر بعد غرق قارب بساحل أكادير
ع اللطيف بركة : هبة بريس
عثر أحد مراكب الصيد الساحلي ، أمس الثلاثاء،. على أحد البحارين وهو يصارع موت حقيقي ، متمسكا بأمل النجاة بعد أن إستعان بخزان بلاستيكي مخصص للوقود ، وبقي متشبتا به لساعات طويلة أمام الامواج وبرودة مياه البحر .
هذا الحادث المؤلم انتهى بإنقاذ بحار بينما إعتبر بحار اخر في عداد المفقودين ، بعدما لم يستطع مقاومة برودة المياه او التمسك بخزان للوقود بسبب قوة الامواج .
وقال البحار الناجي لزملاءه بعد إنقاذه، انه كان برفقة زميله في رحلة صيد انطلقت في الساعات الاولى من يوم الاثنين الماضي على سواحل أكادير، وتمكنا من صيد ثمين لسمك ” الشرن” وزادا من حمولة المركب الذي لم يستطع الصمود أمام الامواج والحمولة لينقلب ويختفي بما حمل .
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7 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم ان هذا منكر
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة
ريي اغفر وارحم وانت خير الراحمين
يجب اخد الحيطة والحذر
لا للتهور