فقدان بحار وانقاذ آخر بعد غرق قارب بساحل أكادير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عثر أحد مراكب الصيد الساحلي ، أمس الثلاثاء،. على أحد البحارين وهو يصارع موت حقيقي ، متمسكا بأمل النجاة بعد أن إستعان بخزان بلاستيكي مخصص للوقود ، وبقي متشبتا به لساعات طويلة أمام الامواج وبرودة مياه البحر .

هذا الحادث المؤلم انتهى بإنقاذ بحار بينما إعتبر بحار اخر في عداد المفقودين ، بعدما لم يستطع مقاومة برودة المياه او التمسك بخزان للوقود بسبب قوة الامواج .

وقال البحار الناجي لزملاءه بعد إنقاذه، انه كان برفقة زميله في رحلة صيد انطلقت في الساعات الاولى من يوم الاثنين الماضي على سواحل أكادير، وتمكنا من صيد ثمين لسمك ” الشرن” وزادا من حمولة المركب الذي لم يستطع الصمود أمام الامواج والحمولة لينقلب ويختفي بما حمل .

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