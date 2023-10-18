عاشرها لسنوات وحملت….10 سنوات سجنا لوالد هتك عرض ابنته

2023-10-18 / 10:13
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هبة بريس _ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، قضت بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات وتعويض مالي قدره 90.000 درهم، في حق أب متهم بهتك عرض ابنته القاصر.

وكانت عناصر الدرك الملكي بمركز ابن احمد، قد باشرت أبحاثها في شأن تعرض طفلة لاعتداء جنسي نتج عنه حمل والمتهم والد الضحية.

وحسب ذات المصادر ، فإن أم الضحية اكتشفت أن ابنتها البالغة من العمر حوالي 13 سنة و تتابع دارستها، بأنها حامل في شهرها السابع، نتيجة اعتداء جنسي على يد والدها الأربعيني لتتقدم بشكاية أمام عناصر الدرك الملكي .

وأضافت ذات المصادر، أن عناصر الدرك الملكي على اثر توصلها بشكاية باشرت أبحاثها بتعليمات من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات، بالاستماع إلى الضحية ووالدتها، كما تم الاستماع إلى المتهم الذي تبين أنه كان يمارس على ابنته الجنس لمدة أربع سنوات ممارسة سطحية وشاذة.

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تعليق واحد

  1. اللهم استرنا في الدنيا والاخرة واللهم اهدنا الي صراطك المستقيم ونعود بالله من شرور انفسنا ومن سيءات اعمالنا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي القدير

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