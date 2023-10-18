فون دير لايين: لا شيء يبرر قصف مستشفى مكتظ بالمدنيين

هبة بريس _ وكالات

رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، أن “لا شيء” يمكن أن يبرر “قصف مستشفى مكتظ بالمدنيين”، مُدينةً المشاهد “المروعة” في الموقع.

وقالت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: “يجب إثبات كل الحقائق ومحاسبة المسؤولين عنها”.

من جهته، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، إن “الانفجار الذي وقع” في أحد مستشفيات في غزة “روّعه”، ودعا إلى “تحقيق معمق”، بينما تتبادل إسرائيل و”الجهاد الإسلامي” الاتهامات في شأن هذا الحادث الذي أودى بحياة مئات.

وكتب شولتس على حسابه على منصة “إكس”: “روّعتني صور هذا الانفجار في أحد مستشفيات غزة. أصيب وقتل مدنيون أبرياء. وقلوبنا مع عائلات الضحايا ومن الضروري إجراء تحقيق معمق في هذا الحادث

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