“مجزرة المعمداني” ..”الأزهر” يدعو الأمة للتحرك

هبة بريس _ الرباط

فجرت مجزرة المستشفى المعمداني في قطاع غزة، التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، وأسفرت عن أكثر من 500 شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، غضبا عربيا وعالميا.

وتفاعلا مع ” الجريمة ” دعا الأزهر في مصر الأمة الإسلامية للوقوف خلف فلسطين وشعبها، بـ”بكل ما تملكه من عدة وعتاد” في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

بدورها ؛ قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن المذابح التي ترتكب في فلسطين، وآخرها المذبحة التي ارتكبت في المستشفى المعمداني وراح ضحيتها أكثر من 500 شخص، يتحمل مسؤوليتها في المقام الأول رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني سوناك، وحلفاء إسرائيل، الذين أعطوا الضوء الأخضر لنتنياهو منذ اليوم الأول لبدء العدوان على قطاع غزة.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن شعوره بالرعب عقب مجزرة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى، فيما وصفت منظمة الصحة العالمية المذبحة بأنها “غير مسبوقة في نطاقها”.

وقال غوتيريش: “أشعر بالرعب إزاء مقتل مئات الفلسطينيين في قصف على مستشفى في قطاع غزة”، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

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