“مجزرة المعمداني” ..”الأزهر” يدعو الأمة للتحرك

2023-10-18 / 09:19
2
هبة بريس _ الرباط

فجرت مجزرة المستشفى المعمداني في قطاع غزة، التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، وأسفرت عن أكثر من 500 شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، غضبا عربيا وعالميا.

وتفاعلا مع ” الجريمة ” دعا الأزهر في مصر الأمة الإسلامية للوقوف خلف فلسطين وشعبها، بـ”بكل ما تملكه من عدة وعتاد” في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

بدورها ؛ قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن المذابح التي ترتكب في فلسطين، وآخرها المذبحة التي ارتكبت في المستشفى المعمداني وراح ضحيتها أكثر من 500 شخص، يتحمل مسؤوليتها في المقام الأول رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني سوناك، وحلفاء إسرائيل، الذين أعطوا الضوء الأخضر لنتنياهو منذ اليوم الأول لبدء العدوان على قطاع غزة.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن شعوره بالرعب عقب مجزرة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى، فيما وصفت منظمة الصحة العالمية المذبحة بأنها “غير مسبوقة في نطاقها”.

وقال غوتيريش: “أشعر بالرعب إزاء مقتل مئات الفلسطينيين في قصف على مستشفى في قطاع غزة”، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فون دير لايين: لا شيء يبرر قصف مستشفى مكتظ بالمدنيين

فون دير لايين: لا شيء يبرر قصف مستشفى مكتظ…

2023-10-18 / 09:53
Photo of الصحة العالمية: الوضع في غزة “يخرج عن السيطرة”

الصحة العالمية: الوضع في غزة “يخرج عن السيطرة”

2023-10-18 / 09:46
Photo of الرئيس الأميركي يصل إلى تل أبيب

الرئيس الأميركي يصل إلى تل أبيب

2023-10-18 / 09:37
Photo of ماكرون تعلقيا على “مـ…ـجزرة” غزة : لاشي ييرر استهداف مستشفى

ماكرون تعلقيا على “مـ…ـجزرة” غزة : لاشي ييرر استهداف…

2023-10-17 / 23:45
Photo of قطر تدين مجـ..ــزرة مستشفى المعمداني في غزة

قطر تدين مجـ..ــزرة مستشفى المعمداني في غزة

2023-10-17 / 23:30
Photo of الرئيس المصري يدين القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى غزة

الرئيس المصري يدين القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى غزة

2023-10-17 / 22:19
Photo of الأمين العام للجامعة العربية يدين قصف مستشفى غزة ويدعو لوقف “المأساة”

الأمين العام للجامعة العربية يدين قصف مستشفى غزة ويدعو…

2023-10-17 / 21:59
Photo of السعودية تصدر بيان إدانة بشأن مجـ….ـزرة مستشفى غزة

السعودية تصدر بيان إدانة بشأن مجـ….ـزرة مستشفى غزة

2023-10-17 / 21:22
Photo of رئيس الوزراء الكندي عن مـ جـ زرة مستشفى غزة: “إنه أمر فظيع وغير مقبول”

رئيس الوزراء الكندي عن مـ جـ زرة مستشفى غزة:…

2023-10-17 / 20:54
Photo of بعد مـ..ـجزرة مستشفى غزة ..الرئيس الفلسطيني يُعلن الحداد لثلاثة أيام

بعد مـ..ـجزرة مستشفى غزة ..الرئيس الفلسطيني يُعلن الحداد لثلاثة…

2023-10-17 / 20:36

‫2 تعليقات

  2. حتى من ساند ودعم التطبيع وطبل له يحمل وزر كل الاطفال والنساء والشيوخ الدين ماتو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق