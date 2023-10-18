“مجزرة المعمداني” ..”الأزهر” يدعو الأمة للتحرك
فجرت مجزرة المستشفى المعمداني في قطاع غزة، التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، وأسفرت عن أكثر من 500 شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، غضبا عربيا وعالميا.
وتفاعلا مع ” الجريمة ” دعا الأزهر في مصر الأمة الإسلامية للوقوف خلف فلسطين وشعبها، بـ”بكل ما تملكه من عدة وعتاد” في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
بدورها ؛ قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن المذابح التي ترتكب في فلسطين، وآخرها المذبحة التي ارتكبت في المستشفى المعمداني وراح ضحيتها أكثر من 500 شخص، يتحمل مسؤوليتها في المقام الأول رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني سوناك، وحلفاء إسرائيل، الذين أعطوا الضوء الأخضر لنتنياهو منذ اليوم الأول لبدء العدوان على قطاع غزة.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن شعوره بالرعب عقب مجزرة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى، فيما وصفت منظمة الصحة العالمية المذبحة بأنها “غير مسبوقة في نطاقها”.
وقال غوتيريش: “أشعر بالرعب إزاء مقتل مئات الفلسطينيين في قصف على مستشفى في قطاع غزة”، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
12 تعليقات
اسرائيل تستحق هجوما نوويا
حتى من ساند ودعم التطبيع وطبل له يحمل وزر كل الاطفال والنساء والشيوخ الدين ماتو
لن ينفع الآن أي تطبيل ، الأطفال الأبرياء ذهبوا عند الله شهداء وطيور الجنة وأنتم يا صهاينة ستحاسبون عند الله…
يا مسلمين تحركوا فورا ان أطفالنا ونسائنا وشيوخنا يموتون وأنتم لم تحركوا ساكنا والاوضاع تزداد يوما بعد يوم في تدهور وقتل العديد وتشريد وووووو وووووووو وغيرها وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
والله العظيم هذآ منكر في حق الأطفال الأبرياء والنساء والمسنين حسبنا الله ونعم الوكيل هذا ما نقوله..
أين هي جمعية حقوق الطفل حتى تمنع هذه الأفعال الإجرامية التي تجاوزت حدها الأدنى من طرف الصهاينة ؟؟؟ سؤال يتطلب إجابته وعدم السكوت عنه..
خير الكلام ما قل ودل هو أن أحتسب الله في الصهاينة وأقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أنادي الأمة الإسلامية العربية بأن تتحرك فورا لتنقذ أطفال ونساء وشيوخ قطاع غزة والله هذا منكر في حقهم …
والله العظيم لو تشاهدون فيديوهات والأطفال الصغار يموتون بهذه الطريقة البشعة والمؤلمة لتمزقت قلوبكم وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
يا عباد الله انقدوا أطفال ونساء وشيوخ غزة لقد تدمروا بمعنى الكلمة لقد قتلوا أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم يجب معاقبة الصهاينة باقصى عوقبة بدون رحمة ولا شفقة لأنهم لم يرحموا أطفالنا ونسائنا وشيوخنا..
بالفعل يجب على جميع الأمة الإسلامية العربية الإسلامية مساندة إخواننا المسلمين والمسلمات في قطاع غزة بمنع الصهاينة في إطلاق النار على المدنيين العزل ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كل من تعدى حدود آلله ظلم نفسه وإسرائيل تستحق التدمير الشامل بدون رحمة ولا شفقة لأنهم قتلوا أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.