طقس الأربعاء.. تشكل كتل ضبابية مع نزول قطرات مطرية
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من الجنوب والجنوب الشرقي.
وستتشكل بعض الكتل الضبابية بالواجهة المتوسطية، وهضاب الفوسفاط والسواحل الوسطى والجنوبية، فضلا عن نزول قطرات مطرية متفرقة بمنطقة طنجة، والغرب، واللوكس والريف الغربي، كما ستهب رياح قوية نوعا ما بالريف.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 07 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 19 و 25 درجة بالسهول المحيطية والواجهة المتوسطية وسوس، وستكون ما بين 14 و 19 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا بالمناطق الشمالية الغربية وارتفاعا طفيفا في ما تبقى من المناطق.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان على الواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وشمال طانطان وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
5 تعليقات
الحمدلله
اليوم طاحت شويش ديال الشتا فطنجة
اللهم غيثا نافعا
اللهم انزل علينا الخيرات وبركات من السماء
الحمدلله على أمطار الخير