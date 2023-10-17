ماكرون تعلقيا على “مـ…ـجزرة” غزة : لاشي ييرر استهداف مستشفى

2023-10-17 / 23:45
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هبة بريس - متابعة

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن لا شيء يمكن أن يبرر قصف مستشفى المعمداني ولا شيء يمكن أن يبرر استهداف المدنيين، وذلك تعليقًا على المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين بمستشفى المعمداني بوسط قطاع غزة مساء الثلاثاء

وقال ماكرون في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً) إنّه “يجب جلاء كل ملابسات” ما حصل في المستشفى الأهلي في غزة، داعياً أيضاً إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية للقطاع “بدون تأخير”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف ساحة مستشفى المعمداني في غزة إلى 500 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إنهم لا يستطيعون تلبية الاحتياجات وأن “المجزرة كبيرة”، مؤكدا أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع من القصف الإسرائيلي العشوائي.

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