طنجة..مسيرة ليلية حاشدة تنديدا بقصف القوات الاسرائيلية لمستشفى غزة
تظاهر آلاف الأشخاص، مساء اليوم الثلاثاء، في وسط مدينة طنجة في مسيرة حاشدة مؤيدة للفلسطينيين، ومنددة بالعدوان الإسرائيلي، وذلك عقب قصف مستشفى المعمداني بقطاع غزة وسقوط المائات من القتلى .
وبدأ المشاركون الذين تجمعوا بالقرب من ساحة الأمم وسط مدينة طنجة مسيرة حاشدة انضم اليها المواطنون بكل عفوية رافعين شعارات منددة بالعدوان الاسرائيلي وقصف المستشفى ضدا في الاعراف والقوانين الدولية ، مطالبين بمحاكمة المتورطين أمام المحكمة الجنائية الدولية .
وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية تدين بشدة قصف القوات الاسرائيلية مستشفى المعمداني في قطاع غزة وما خلفه من ضحايا بالمئات من بين الجرحى والمصابين.
وبحسب بلاغ للوزارة، فإن المملكة المغربية تجدد مطالبتها بحماية المدنيين من قبل كل الأطراف وعدم استهدافهم.
وأضافت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لجنة القدس الشريف، تؤكد على الحاجة الملحة لتظافر جهود المجتمع الدولي لإيقاف الأعمال العدائية بأسرع وقت واحترام القانون الدولي الانساني والعمل على تفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان.
8 تعليقات
ماشاءالله
انا فبوخالف والوا
تبارك الله ماشاء الله
ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين
اللهم كن عونا لنا يارب العالمين
شجاعة مغربي حر
أتمنى أن تعم كل مناطق المغرب
لن يحمي الفلسطينيين أحد في العالم إلا قواهم الذاتية متكلين على رب العالمين. فالغرب وأذنابه يدافعون باستماتة عن الكيان الصهيوني. لماذا؟
أدعو المتابعبن لمشاهدة حلقة من برنامج بلا حدود عنوانها المسيحية الصهيونية استضاف أحمد منصور من خلالها الأستاذ محمد السماك. الأستاذ السماك انطلق في حديثه من كتاب لسيدة أمريكية اسمها GRACE HALSELL
التي كانت كاتبة خاصة للرئيس الأمريكي ليندن دجونسون و لها كتابان عن المسيحية الصهيونية و كانت ستحل ضيفة في برنامج بلا حدود إلا أنها توفيت بالسرطان قبل إجراء لقائها المبرمج مع أحمد منصور.
بعد علمه بوفاتها، اتصل أحمد منصور بالمفكر اللبناني محمد السماك الذي كان يترجم كتابي غريس هالسل. خلاصة الكتابين أن المسيحيين الصهاينة في الغرب وخاصة أمريكا كصهاينة اليهود يؤمنون بضرورة بناء الهيكل لاستقبال المسيح (الدجال) و يؤمنون بضرورة القضاء على المسلمين من خلال حرب شاملة يسمونها هرمجدون.
في هذا السياق، بقاء الكيان الصهيوني في الوجود أمر مقدس عقديا بالنسبة للغرب و لذلك هم يهبون لنجدته بكل هذا الثقل. المسألة عقدية بشكل رهيب. و استماتة الغرب القوية في الدفاع بشتى قواه عن كائن بربري متوحش لا يمت للإنسانية بأية صلة راجع لكونهم يشتركون العقيدة نفسها : حرب شاملة مع المسلمين (هرمجدون)، هدم الأقصى، طقوس بناء هيكل سليمان، بناء الهيكل، استقبال المسيح (الدجال)، حكم اليهود للعالم. و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين.