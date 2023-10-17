طنجة..مسيرة ليلية حاشدة تنديدا بقصف القوات الاسرائيلية لمستشفى غزة

هبة بريس - مكتب طنجة

تظاهر آلاف الأشخاص، مساء اليوم الثلاثاء، في وسط مدينة طنجة في مسيرة حاشدة مؤيدة للفلسطينيين، ومنددة بالعدوان الإسرائيلي، وذلك عقب قصف مستشفى المعمداني بقطاع غزة وسقوط المائات من القتلى .

وبدأ المشاركون الذين تجمعوا بالقرب من ساحة الأمم وسط مدينة طنجة مسيرة حاشدة انضم اليها المواطنون بكل عفوية رافعين شعارات منددة بالعدوان الاسرائيلي وقصف المستشفى ضدا في الاعراف والقوانين الدولية ، مطالبين بمحاكمة المتورطين أمام المحكمة الجنائية الدولية .

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية تدين بشدة قصف القوات الاسرائيلية مستشفى المعمداني في قطاع غزة وما خلفه من ضحايا بالمئات من بين الجرحى والمصابين.

وبحسب بلاغ للوزارة، فإن المملكة المغربية تجدد مطالبتها بحماية المدنيين من قبل كل الأطراف وعدم استهدافهم.

وأضافت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لجنة القدس الشريف، تؤكد على الحاجة الملحة لتظافر جهود المجتمع الدولي لإيقاف الأعمال العدائية بأسرع وقت واحترام القانون الدولي الانساني والعمل على تفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان.

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