طنجة..مسيرة ليلية حاشدة تنديدا بقصف القوات الاسرائيلية لمستشفى غزة

2023-10-17 / 23:03
7
هبة بريس - مكتب طنجة

تظاهر آلاف الأشخاص، مساء اليوم الثلاثاء، في وسط مدينة طنجة في مسيرة حاشدة مؤيدة للفلسطينيين، ومنددة بالعدوان الإسرائيلي، وذلك عقب قصف مستشفى المعمداني بقطاع غزة وسقوط المائات من القتلى .

وبدأ المشاركون الذين تجمعوا بالقرب من ساحة الأمم وسط مدينة طنجة مسيرة حاشدة انضم اليها المواطنون بكل عفوية رافعين شعارات منددة بالعدوان الاسرائيلي وقصف المستشفى ضدا في الاعراف والقوانين الدولية ، مطالبين بمحاكمة المتورطين أمام المحكمة الجنائية الدولية .

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية تدين بشدة قصف القوات الاسرائيلية مستشفى المعمداني في قطاع غزة وما خلفه من ضحايا بالمئات من بين الجرحى والمصابين.

وبحسب بلاغ للوزارة، فإن المملكة المغربية تجدد مطالبتها بحماية المدنيين من قبل كل الأطراف وعدم استهدافهم.

وأضافت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لجنة القدس الشريف، تؤكد على الحاجة الملحة لتظافر جهود المجتمع الدولي لإيقاف الأعمال العدائية بأسرع وقت واحترام القانون الدولي الانساني والعمل على تفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of غوتيريس يفضح انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف

غوتيريس يفضح انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف

2023-10-17 / 23:17
Photo of إلغاء قمة الأردن الرباعية على ضوء قصف مستشفى المعمدانى فى غزة

إلغاء قمة الأردن الرباعية على ضوء قصف مستشفى المعمدانى…

2023-10-17 / 22:53
Photo of بعد مجزرة غزة…وقفة ليلية بشوارع الرباط للتنديد بالحرب

بعد مجزرة غزة…وقفة ليلية بشوارع الرباط للتنديد بالحرب

2023-10-17 / 22:24
Photo of عاجل..المغرب يدين مجـ..ـزرة مستشفى غزة

عاجل..المغرب يدين مجـ..ـزرة مستشفى غزة

2023-10-17 / 21:46
Photo of أكادير : غرق شاب بشاطئ أنزا

أكادير : غرق شاب بشاطئ أنزا

2023-10-17 / 20:59
Photo of إعفاء المدير الجهوي للصحة ببني ملال خنيفرة

إعفاء المدير الجهوي للصحة ببني ملال خنيفرة

2023-10-17 / 20:42
Photo of تقرير ..المغاربة في صدارة الأجانب الحاصلين على الضمان الاجتماعي باسبانيا

تقرير ..المغاربة في صدارة الأجانب الحاصلين على الضمان الاجتماعي…

2023-10-17 / 20:30
Photo of طنجة. تنسيق بين الأمن و”الديستي ” يطيح بمروج “قرقوبي “

طنجة. تنسيق بين الأمن و”الديستي ” يطيح بمروج “قرقوبي…

2023-10-17 / 19:57
Photo of تطوان..تسليم هبة ملكية لشرفاء الزاويتين الحراقية والريسونية

تطوان..تسليم هبة ملكية لشرفاء الزاويتين الحراقية والريسونية

2023-10-17 / 19:55
Photo of غوتيريس ينتقد انتهاكات وعرقلة “البوليساريو” لعمل المينورسو

غوتيريس ينتقد انتهاكات وعرقلة “البوليساريو” لعمل المينورسو

2023-10-17 / 19:47

‫7 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق